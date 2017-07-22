64-летний Джон Траволта показал, что он еще очень даже ничего, на подтанцовке у 50cent

Знаменитый актер из Голливуда Джон Траволта показал себя как танцор во время выступления известного рэп-исполнителя 50cent на каннском фестивале. Именно так 64-летний актер решил порадовать публику в честь премьеры фильма «Готти».

Фильм «Готти» снят на основе реальных событий в жанре криминальной драмы. Траволтя же снялся в этом фильме в главной роли. Если судить по видео, которое тут же появилось в YouTube, звезда Голливуда поддерживает довольно-таки хорошую физическую форму, а не только продолжает свою актерскую деятельность в 64-летнем возрасте.

Кстати говоря, после того как Джон Траволта выступил со своим танцев на концерте в Каннах, многие вспомнили о том, что когда-то давно этот актер профессионально занимался танцами.

В этом году каннский фестиваль посетило очень много российских знаменитостей. К примеру, вчера состоялась премьера биографического фильма об отце Ксении Собчак. По словам телеведущей, целью данного документального фильма стала настоящая правдивая история о ее отце.