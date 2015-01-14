В Москве скоропостижно скончалась руководитель "Tеатра.doc." Елена Гремина

СМИ стало известно о том, что в московской Боткинской больнице скоропостижно ушла из жизни руководитель "Tеатра.doc." Елена Гремина. О смерти режиссера и драматурга журналистам сообщил ее сын.

Как стало известно, в среду, 16 мая, в реанимационном отделении Боткинской больницы Москвы в результате продолжительной борьбы с болезнью погибла Елена Гремина, которая являлась руководителем "Tеатра.doc.". По словам ее сына Александра, причиной смерти послужила почечная и сердечная недостаточность. Отмечается, что погибшей режиссеру и драматургу уже через несколько месяцев должно было исполниться 62 года.

В настоящий момент остается неизвестным, где будет проходить церемония прощания с Еленой Греминой, кроме того, не сообщалось о том, на каком кладбище найдет свой последний приют драматург.