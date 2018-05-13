С высоты птичьего полета сняли момент открытия движения по Крымскому мосту

В Сети появилось видео, которое демонстрирует момент открытия движения по Крымскому мосту, заснятое при помощи квадрокоптера. С высоты птичьего полета показали, как первые автомобили заезжают на мост и преодолевают все 19 километров.

Как известно, во вторник, 15 мая, состоялось торжественное открытие Крымского моста через Керченский пролив, в котором принимал участие российский президент Владимир Путин. Он первым "перерезал ленточку" и проехал все 19 километров за рулем КамаЗа всего лишь за 16 минут.

Сегодня же, 16 мая, сотни автомобилистов и байкеров торжественно открыли движение по Крымскому мосту. Этот момент засняли при помощи квадрокоптера и опубликовали в социальных сетях. Так, на кадрах данного видео можно рассмотреть, как первые автомобили въезжают на мост и преодолевают все 19 километров, их путь сопровождается веселым гудением автомобильных сигналов и криками.

Стоит отметить, что в течение первого часа открытия движения, по Крымскому мосту успели проехать более тысячи автомобилей и мотоциклов.