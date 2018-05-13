Сотни байкеров первыми открыли движение по Крымскому мосту

Как известно, ранним утром в среду, 16 мая, было открыто автодвижение по Крымскому мосту. Первыми по завершенному мосту проехали журналисты, ветераны и сотни байкеров во главе с Александром Залдостановым, известным как Хирург.

Ранее сообщалось о том, что 15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста, на котором присутствовал президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль КамаЗа и проехал 19-километровый мост всего за 16 минут. Официальное движение через Керченский пролив открылось ранним утром 16 мая. Изначально по мосту поехали украшенные флагами России автомобили журналистов, затем машины с ветеранами, следом за которыми следовала колонна из сотен байкеров во главе с Хирургом.

Отмечается, что байкеры стали первыми, кто нарушил ПДД на Крымском мосту. По правилам, никто не имеет права останавливаться на мосту, однако мотоциклисты пренебрегли всеми запретами и остановились для того, чтобы сделать селфи.

Известно, что в настоящий момент движение открыто для автомобилей, максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны, а также для автобусов. Автотрасса для большегрузов будет открыта немного позднее.