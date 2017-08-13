Жители Воронежа восхитились пенсионером-хипстером на молодежном мотоколесе

Жители Воронежа обратили внимание на озорного пенсионера, который ловко управлялся с модным молодежным транспортом. Видео, как пенсионер проносится на моноколесе, заснял на свой видеорегистратор один из водителей и разместил в соцсети.

Во вторник, 15 мая, на перекрестке Остужева и Переверткина в Воронеже засняли на видео пенсионера-хипстера, который лихо преодолел пешеходный переход на моноколесе и помчался по проезжей части. Руки у пенсионера были заняты сумками, возможно, таким образом он решил быстро добраться в магазин и вернуться обратно.

Все время, пока мужчина колесил по проезжей части, за ним ехал автомобиль и снимал его способ передвижения на свой видеорегистратор. Пользователи соцсетей похвалили пенсионера и отметили, что так кататься на моноколесе не каждый молодой человек сможет, а он в своем возрасте неплохо его осилил.

Многие начали шутить о том, что пожилой мужчина угнал транспорт, пока внук сидел в Интернете, и теперь он очень обрадуется, когда увидит своего дедушку в соцсети.

Все же пользователи сошлись во мнении, что каждому пенсионеру следует выдать по такому моноколесу, тогда с утра в автобусах не заметишь множества пенсионеров, которые входят в переполненный транспорт, все они будут колесить по городу на своих "игрушках".