Жители Владикавказа возмущены традицией бросать монеты в Вечный огонь

Жители Владикавказа оказались возмущены новой традицией, которая обязывает бросать монеты в Вечный огонь. Они отнесли подобное к языческим обрядам и отметили, что более 10 лет назад таких бредовых традиций не было.

Как стало известно, во Владикавказе Вечный огонь оказался забросан монетами, которые никто не убирает. Многие жители объясняют это особой традицией, однако другие выступают за то, что никогда такой бредовой "традиции" не существовало. Пользователи социальных сетей напомнили о том, что Вечный огонь является своего рода аналогом братской могилы, а на могилах не принято разбрасываться деньгами.

Другие же отметили, что подобным некогда занимались язычники и отнесли традицию забрасывать Вечный огонь монетами к языческим обрядом. Они напомнили, что более 10 лет назад к Вечному огню относились с уважением, а теперь каждый, кому не лень, может плевать в него, зажигать сигареты, делать селфи и даже спать около него, как это произошло в Воронеже.