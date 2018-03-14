Строители Крымского моста после церемонии открытия назвали Путина "лучшим президентом"

Строители Крымского моста назвали российского лидера Владимира Путина "самым лучшим президентом". В ответ на это Путин отметил, что они являются лучшими людьми и лучшими строителями.

Сразу же после того, как Владимир Путин произнес торжественную речь на церемонии открытия Крымского моста, к нему обратились строители и назвали его "самым лучшим президентом". В ответ на это президент отметил, что они являются лучшими людьми и лучшими строителями, а также подчеркнул, что в России живут весьма замечательные люди и профессионалы.

Владимир Владимирович также рассказал о том, что в будущем будет еще заниматься подобными масштабными проектами, ведь ему когда-то говорили, что построить мост в Крым практически невозможно. Несмотря на это, Путин воплотил в жизнь обещанное и реализовал задуманные проекты, благодаря тем людям, которые являются высокими профессионалами в своей сфере. Президент пообещал, что в России будут также стоить новые дороги, аэропорты, порты и мосты.