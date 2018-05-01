"Крымский кортеж": Путин проехал по Крымскому мосту за рулем КамаЗа

Российский президент Владимир Путин во вторник, 15 мая, приехал на церемонию открытия Крымского моста через Керченский пролив. Он решил лично проехать по 19-километровому мосту, потому самостоятельно сел за руль КамаЗа.

Как известно, сейчас проходит торжественная церемония открытия Крымского моста, которую Владимир Путин лично почтил своим присутствием. Совсем скоро состоится праздничный концерт, на котором выступит Олег Газманов, Григорий Лепс, Валерия и многие другие звезды, однако пока все обсуждают водительские способности президента.

Дело в том, что в ходе церемонии у Путина возникло желание лично проверить мост, потому он взобрался за руль КамаЗа и возглавил колонну большегрузов, которые плотным потоком проехали по Крымскому мосту. В соцсетях уже начали публиковать снимки Путина за рулем КамаЗа и называть колонну "Крымским кортежем Путина".

Отметим, что официальное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено уже завтра, 16 мая, а пока всех приглашают поучаствовать в праздничном мероприятии и насладиться выступлением российских звезд.