Стало известно, кто из звезд выступит на церемонии открытия Крымского моста

СМИ стало известно о том, кто из звезд российского шоу-бизнеса выступит на торжественном открытии Крымского моста во вторник, 15 мая. Отмечается, что праздничный концерт состоится в 15:20 по московскому времени.

Как известно, сегодня состоялось торжественное открытие Крымского моста, соединяющего Керченский и Таманский полуостров. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин, который и "перерезал торжественную ленточку". Сразу же после официальной части церемонии состоится праздничный концерт, на котором выступят российские звезды шоу-бизнеса.

Так, радовать публику на Крымском мосту приехали Олег Газманов, Григорий Лепс, группа "Градусы" и многие другие артисты. Стоит отметить, что ведущей праздничной церемонии стала певица Валерия, она вместе со своим мужем и продюсером Иосифом Пригожиным уже приехала на место.

Сообщается, что праздничное мероприятие состоится ровно в 15:20 по московскому времени.