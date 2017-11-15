Глава Ростова призналась, что постоянно на автобусе ездит к маме

Глава Ростова Зинаида Неярохина рассказала губернатору региона Василию Голубеву о том, что она постоянно пользуется общественным транспортом для того, чтобы поехать к маме. Этим она поделилась на собрании, посвященном развитию транспортного обеспечения.

Как стало известно, в Ростове в понедельник, 14 мая, прошло собрание городской думы по поводу вопросов развития транспортного обеспечения. На нем присутствовал и губернатор региона Василий Голубев, который поинтересовался у главы Ростова, когда в последний раз она сама ездила на автобусах или маршрутных такси.

По словам Неярохиной, она постоянно пользуется общественным транспортом, на котором добирается в гости к своей маме, и призвала всех чиновников как можно чаще ездить на автобусах.

Голубев в свою очередь отметил, что для развития транспортного обеспечения в городе, необходимо постоянно отслеживать состояние техники, наладить время доставки пассажиров, а также развить в водителях умение правильно вести диалог с клиентами.