В память о погибших детях трагедии в "Зимней вишне" Кемерова проведут состязания по плаванию. Мероприятие с соответствующим названием - "Мемориал Маши и Кости Агарковых" - пройдет уже в эту пятницу, 18 мая.

Стало известно о намечающихся мероприятиях в Кемерове, которые посвятят детям, погибшим в ходе трагедии в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". , Так, источник сообщает о состязаниях по плаванию. В них будут принимать участие воспитанники спортивной школы "Атлант" возрастом от восьми до десяти лет. Посредством тренировок показать свои умения и успехи планируют более 130 детей.

Мероприятие назовут в четь Маши и Кости Агарковых, которые также могли бы принять в них участие, являясь учениками спортшколы, однако погибли на пожаре. Соревнования проведут в местном спортивном комплексе "Лазурный".

Накануне информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о том, что в Кемерово сегодня дали старт сносу семи зданий , относящихся к полусгоревшему ТЦ "Зимняя вишня".