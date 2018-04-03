Девушка из Воронежа показала невероятный шпагат

Девушка из Воронежа показала своим подписчикам в социальной сети Instagram невероятный шпагат. На фотографии запечатлена местная блогерша и популяризатор активного образа жизни Виктория Левда.

Пользователи сети бурно обсуждают фотографию девушки из Воронежа, которая не боится, что ее действия назовут пародией на известную балерину Большого театра Анастасию Волочкову. Виктория Левда в последнее время довольно часто стала публиковать в своем профиле фотохостинга снимки, на который она демонстрирует свой невероятный шпагат. На одном из последних она запечатлена, по всей видимости, в фотостудии. Глядя в зеркало, она немного склонилась и подняла правую ногу вверх, разместив ее в положении 90 градусов относительно левой.

Девушка делится, что иногда ей не хочется идти на растяжку, ведь она устает, и больше ее тянет просто полежать на диване. Тем не менее, благодаря такому фотоотчету она считает себя уже ответственной перед подписчиками и хочет постоянно улучшать качество своего шпагата. Стоит отметить, что в своем профиле Виктория Левда собирает в основном лишь положительные комментарии. Многие из ее подписчиков делятся, что блогерша очень их мотивирует.