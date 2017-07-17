Болельщики ЧМ-2018 возмущены высокими ценами на номера в отелях и квартиры

Болельщики ЧМ-2018 по футболу пожаловались на то, что в городах, где будут проходить матчи, просто невероятно выросли цены на жилье. Многие решили, что лучше будут ночевать в машинах или же в палатках, чем тратить на одну ночь в квартире более 20 тысяч рублей.

Как известно, уже буквально через месяц в России стартует Чемпионат мира по футболу. Многие болельщики решили заранее подготовиться и снять себе жилье в городах, где будут проходить матчи, однако это оказалось весьма непросто. Дело в том, что номера в гостиницах и частные квартиры настолько выросли в цене, что оплатить их не под силу среднестатистическому гражданину.

Россияне возмутились таким положением дел, однако корыстных арендодателей это не смущает, даже угрозы штрафом они не боятся. В шоке оказались не только жители России, но и иностранцы, которые собираются приехать на матчи. Дело в том, что уже сейчас забронировать на сутки потрепанную "хрущевку" на окраине Нижнего Новгорода или Самары можно за 20-25 тысяч рублей, в центре Екатеринбурга ночь в двухкомнатной квартире обойдется болельщикам в 40-50 тысяч рублей, а в Саранске в зависимости от уровня жилья от 18 до 25 тысяч день.

В гостиницах дела обстоят так же за номер в сутки придется заплатить не менее 600 долларов. Многие иностранцы приезжают в гости к своим друзьям в другие города и будут жить у них до матча, после чего планируют добираться на футбол на попутках, автобусах или электричках.

Многие всерьез задумались о том, чтобы ночевать в машинах или разбивать палатки в пригородах, чтобы можно было переночевать бесплатно.