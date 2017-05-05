Появились выпускные фото дочерей Порошенко, завершающих обучение в престижном британском колледже

В Сеть попали снимки, сделанные во время выпускного вечера дочерей-двойняшек президента Украины Петра Порошенко. 18-летние девушки заканчивают учиться в престижном колледже Concord College, обучение в котором стоит порядка 3 миллионов рублей в год.

12 мая в колледже Concord, который расположен в Великобритании, проходил день выпускной церемонии. Помимо этого, в престижной школе уже состоялся день фотосессий для выпускных альбомов. 18-летний дочери Порошенко заканчивают обучение, некоторые снимки с их выпускного уже «просочились» в Сеть.

Экзамены в колледже состоятся 30 июня, однако, церемония и фотосессии уже состоялись. Традиционно, выпускники школы отправились к старинному замку 18 века Актон-Баркнелл, который расположен рядом со зданием колледжа.

Александра и Евгения, дочери Порошенко, учились не только в Concord College. Помимо этого, они получили образование в Клоковском лицее иностранных языков в Киеве.

За обучение в престижном колледже, который расположен в Великобритании, каждый год нужно платить порядка 3 миллионов рублей. Сейчас дочери президента Украины готовятся поступать в ВУЗ, а младший сын Порошенко еще год будет учиться в колледже.