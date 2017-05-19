В Омске дачников «взяли в плен» два поломанных автобуса

«Пленные» находились несколько часов на остановке снт «Кварц». Дачники не смогли вовремя вернуться домой из-за разбитого и поломанного транспорта компаний Омска, пишет VistaNews.

Об этом в Сети сообщила одна из пассажирок злополучного автобуса. Она и другие дачники, среди которых больше всего пенсионеров и инвалидов, отправлялась домой на транспорте 156-го маршрута. Первый автобус поломался в два часа дня, на замену ему отправили второй. Но и он, доехав до конечной остановки, поломался.

Под вечерним солнцем пассажиры провели более трёх часов. По словам автора жалобы, в диспетчерской ей «посоветовали» сидеть и ждать прибытия другого автобуса. Вернуться домой дачники могли бы и с остановки «Фадино», но поскольку она находится в часе ходьбы от снт «Кварц», дойти до неё смогли бы единицы. Омичей заинтересовал процесс осмотра транспорта перед его выходом на маршрут. Некоторые пользователи соцсети приводят загадочную статистику о том, что транспорт города изношен на 80% в среднем. Также в области обнаружили большие проблемы с дорожным покрытием, из-за чего сократили многие маршруты в дачные районы.