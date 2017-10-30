"В США и в туалет не сходишь": В Сети возмущены решением Кабмина выделять на здоровье украинцам по $14 в год

Жители Украины в социальных сетях обсуждают решение Кабмина о том, что ежегодно на здоровье каждого украинца будет тратиться около 14 долларов (370 гривен). Они возмущены подобным решением и отмечают, что в США за такие деньги даже в туалет нельзя сходить, не то, чтобы купить лекарства.

Буквально недавно глава Кабмина Владимир Гройсман заявил о том, что ежегодно на здоровье каждого гражданина Украины в общей сложности государство будет тратить примерно по 14 долларов, то есть 370 гривен. Украинцев возмутило такое положение дел, они отметили, что правительство решило экономить уже буквально на всем. Также они подчеркнули, что за 14 долларов в США невозможно даже посетить платный туалет, не говоря уже о том, чтобы обеспечить себя всеми необходимыми лекарствами.

Известный блогер Алексей Журавко на своей странице в соцсети высказался по поводу такого решения Кабмина и отметил, что это позор для украинской власти. Он также заявил, что с такими оплатами на здоровье, украинцам и впрямь придется "готовиться к земле", процитировав при этом мэра Киева Виталия Кличко.