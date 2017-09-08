Путин откроет Крымский мост 15 мая

15 мая президент России Владимир Путин посетит мероприятие, посвященное торжественному открытию дорог Крымского моста. Движение автомобилей по мосту будет разрешено с 16 мая, в 5:30 утра на Керченский мост смогут с двух берегов заехать машины.

Как сообщается, праздничное открытие моста намечено на 15 мая, на 10:00 часов. Ожидается, что на мероприятие приедет президент России Владимир Путин. Также отмечается, что Крымский мост создавался командой из более 10 000 работников и инженеров, которым удалось сдать сложный объект за 6 месяцев до установленного в планах срока. Планировалось, что Крымский мост будет сдан в конце 2018 года. Сдача моста была намечена на декабрь.

Автомобильное движение по мосту разрешат 16 мая. Первую возможность проехаться по объекту получат жители Крыма и Кубани. На мосту будут открыты по две полосы на каждую сторону, по ним смогут ездить легковые машины и пассажирские автобусы.

Уже известно, какие правила будут действовать на мосту. Максимальной скоростью установили скорость не больше 90 километров в час. На мосту запретят делать остановки. Длина моста составила 19 километров.