Два НЛО заметили над закрытым ядерным центром на Урале

Жители Новоуральска заметили два странных светящихся объекта в небе над закрытым ядерным центром на Урале. Они сообщили в соцсетях о том, что НЛО плавно двигалось по небу и не оставляло за собой следов, характерных для самолетов.

Жители Новоуральска засняли на камеру загадочные светящиеся объекты, которые плавно пронеслись над закрытым ядерным центром на Урале. По словам очевидцев, летающие объекты были вовсе не похожи на самолеты, так как за ними не тянулся характерный след. Они уверены в том, что Новоуральск посетили пришельцы, однако многие пользователи сети не согласились с данным мнением.

Одни начали предполагать, что это все-таки были самолеты, однако из-за ветра след размыло и образовались полосы, однако им тут же напомнили, что над закрытыми городами, такими как Новоуральск с имеющимся ядерным производством, летать запрещено. Многие предположили, что над городом просто пронеслись некие ракеты, но другие пользователи точно уверены, что очевидцы смогли зафиксировать настоящее НЛО.