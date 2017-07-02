В Омске наблюдается нашествие неизвестных насекомых

Жители Омска обеспокоены нашествием неизвестных насекомых в городе. Один из местных жителей опубликовал в сети видео, на котором запечатлен коллектор с кишащими на нем насекомыми, предположительно, тараканами.

Как рассказал очевидец, вечером он прогуливался около магазина "Весна" в Омске и его взгляд привлек коллектор. На нем сидели неизвестные насекомые, которых автор ролика назвал тараканами. Их было довольно много, весь коллектор был покрыт сотнями насекомых. Пользователи соцсетей тут же отреагировали на данное видео и стали выдвигать предположения, что же за насекомые могли нагрянуть в Омск.

Многие отметили, что на видео прекрасно видно колорадских жуков, другие же посчитали, что кто-то завел тропических тараканов, а затем просто выбросил их на улицу. Нашлись и те, кто предположил, что видео является прошлогодним, ведь прошлой весной на улицах также заметили полчища тараканов.

Все же пользователи сошлись во мнении, что нужно хорошо закрывать окна и двери в квартирах, пока тараканы не решили перебраться в их жилище с улиц.