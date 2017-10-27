Минобороны РФ показало на видео, как ведется контроль за ядерными испытаниями

Минобороны РФ показало в Сети ролик, на котором продемонстрирована работа сотрудников Службы специального контроля. Отмечается, что данная служба осуществляет контроль за ядерными испытаниями за рубежом.

Как сообщается, данный ролик приурочен к 60-летнему юбилею ССК МО РФ. В ролике показано, как сотрудники службы выполняют свою работу и при помощи каких методов отслеживают испытания ядерного вооружения за границей. Отмечается, что сотрудники ССК ведут непрерывный мониторинг сейсмической активности на Земле и взаимодействуют с другими спецслужбами России. Также в ролике рассказали о том, где находятся центры слежения за ядерными испытания, и то, каким образом информация из этих центров попадает в главный штаб в Москве.

Для того, чтобы точная информация попала к главам правительства и армии, обрабатывающий центр ССК ведет исследование, а уже затем сообщает в главный штаб Москвы о полученных данных.

Сообщается о том, что ближе к 2027 году Минобороны намерены создать интеллектуальную систему контроля за ядерными испытаниями. Она может стать частью общей концепцией развития ССК.