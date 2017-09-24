В Москве на «Фуд Сити» приготовили 2-метровую шаурму и 2 тонны плова

В Москве на фестивале «Фуд Сити», который был приурочен ко Дню матери и ко Дню молодежи и спорта, поварам удалось приготовить огромную шаурму, размером в 2 метра. Помимо этого, для гостей фестиваля сварили 2 тонны плова.

Над приготовлением блюда, которое так нравится любителям фастфуда, работали сразу 15 поваров. Шурма получила весьма внушительные размеры, с которыми не справится даже самый преданный любитель быстрой и горячей еды. Поваром удалось сделать 2-метровую шаурму. Блюдо очень понравилось всем гостям фестиваля, которые оценили вкус и размеры огромной шаурмы.

Помимо этого, для гостей фестиваля приготовили еще и 2 тонны плова. Попробовать блюдо из риса и мяса удалось многим гостям, согласно подсчетам, порция плова досталась больше 1000 гостям.

В качестве партнеров на фестивале «Фуд Сити» выступили представители посольства Турции, росийско-делового союза. Помимо этого, в мероприятии приняли участие члены Национальной гильдии шеф-поваров России.