«Уходят киты» - сыгравший роль Буратино высказался об усопшем Баадуре Цуладзе

Дмитрий Иосифов, сыгравший роль Буратино в одноименном советском фильме, высказался об усопшем актере Баадуре Цуладзе, сыгравшем в кинокартине хозяина харчевни «Три пескаря». По словам Иосифова, из жизни уходят «киты», на которые ориентировалось его поколение, что «очень печально».

Актер и режиссер Дмитрий Иосифов был знаком с Баадуром Цуладзе, вместе они работали на съемочной площадке фильма «Буратино». Иосифов сыграл всем известного мальчика с растущим от лжи носом, а Цуладзе исполнил роли владельца той самой харчевни, где Буратино пришлось прятаться в вазе, чтобы подслушивать разговоры и прятаться от злодеев.

По словам Иосифова, Цуладзе был гостеприимным человеком, имеющим «широкую душу». Об усопшем актере он высказался очень тепло, отметив, что Цуладзе был «абсолютным оптимистом», имеющим «дикую и заразительную энергию».

С печалью Иосифов отметил, что их жизни уходят «такие киты», на которые ориентировалось его поколение. С Цуладзе актер редко виделся, но он выразил в адрес родных погибшего свои соболезнования.

Как сообщалось, 13 мая стало известно о гибели актера и режиссера, заслуженного артиста Грузии Баадура Цуладзе. Сыгравший роль владельца харчевни в фильме «Буратино» скончался в возрасте 83 лет. За свою карьеру Цуладзе успел сняться в более 100 фильмах, также он был сценаристом.