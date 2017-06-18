Пронесшийся над Астраханью смерч шокировал жителей и попал на видео

В Трусовском районе Астрахани местные жители засняли на видео довольно необычное явление, которое сразу же прозвали облачным смерчем. Атмосферный вихрь летал по городу, а затем просто растворился в воздухе.

Как стало известно, на популярном видеохостинге несколько часов назад появилось видео, которое опубликовали жители Астрахани. В Трусовском районе они заметили смерч, который поднимался в облака и был полностью белоснежным, за что его и назвали "облачным". Шокированные астраханцы рассказали, что необычный вихрь перемещался по городу, поднимался высоко в небо и опускался, а затем просто рассеялся в воздухе.

Автор ролика уверен, что ему удалось заснять именно смерч, так как по-другому он не может описать данное явление. Стоит отметить, что специалисты пока никак не прокомментировали странное явление, замеченное в Астрахани.