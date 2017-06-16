СМИ стало известно о смерти советского актера Баадура Цуладзе

Стало известно о том, что на 84-м году жизни скончался грузинский и советский актер Баадур Цуладзе. О причинах его смерти до сих пор ничего неизвестно.

Буквально недавно СМИ сообщили о том, что ушел из жизни еще один советский актер, на чьих фильмах воспитали не одно поколение, Баадур Цуладзе. Зрители выразили глубочайшие соболезнования его родным и близким, а также вспомнили его самые лучшие роли в кино. В перечень подобных угодили роль хозяина харчевни "Трех Пескарей" в фильме "Приключения Буратино", Арчила в "Листопаде", Рашид Рашидовича в "Блондинка за углом" и милиционера в картине "Будьте моим мужем".

Стоит отметить, что об обстоятельствах и причинах смерти советского актера ничего не сообщается, ровно как и то, где и когда будет проходить церемония прощания и похороны Баадура Цуладзе.