В Керчи запустят движение по путепроводу через автоподход к Крымскому мосту

СМИ стало известно о том, что в воскресенье, 13 мая, ровно в 18:00 в Керчи будут запускать движение автотранспорта по новому путепроводу, который лежит через автоподход к Крымскому мосту. Об этом сообщается на сайте правительства Крыма.

Как пишут на сайте, генподрядчиком уже было полностью завершено строительство путепровода на Шоссе Героев Сталинграда и теперь движение по данному участку начнется сегодня, ровно в 18:00. Также отмечается, что открытие движение по данному участку дороги приурочено к запуску рабочего движения по автоподходу к Крымскому мосту, которое уже должно состояться со дня на день.

Как только путепровод будет запущен, это решит многие проблемы с пробками на участке между Аршинцево и Керчью.

Стоит отметить, что около месяца назад президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и проверил, как идут строительные работы. Тогда подрядчики ему пообещали, что работы на некоторых участках могут быть закончены уже в мае и по ним смогут ездить автомобили.