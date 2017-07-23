В Москве проходит митинг в поддержку "заблокированного" Telegram

В Москве начался митинг "За свободный интернет" в поддержку заблокированного мессенджера Павла Дурова Telegram. Отмечается, что митингующие выступают против цензуры в Интернете и действия Роскомнадзора.

Как известно, в воскресенье, 13 мая, в Москве на проспекте Сахарова стартовала очередная санкционированная акция в поддержку мессенджера Telegram. Сотни митингующих начали собираться на площади еще около часа назад, в настоящий момент они скандируют "Руки прочь от интернета" и размахивают транспарантами с различными лозунгами.

Как сообщается, по данным "Белого счетчика" на митинг прошли более 600 человек, однако движение продолжается и уже их число в скором времени может перевалить за несколько тысяч.

Также отмечается то, что полиция начала выводить с митинга людей, которые были уже пропущены и ходят с транспарантами. Многие также не могут принять участие в акции из-за транспарантов с агитацией.