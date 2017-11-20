Жительница Воронежа покорила российских байкеров откровенными снимками на мотоцикле

Кристина Вернер из Воронежа стала звездой среди байкеров России, ее снимки в откровенных нарядах на мощных мотоциклах уже «облетели» всю Сеть и активно распространяются по сообществам любителей экстремальной езды на байках. Образы девушки не составляют равнодушными даже самых серьезных любителей быстрой езды.

В социальной сети «ВКонтакте» есть масса сообществ для байкеров, где часто появляются снимки девушек на мотоциклах. Одной из таких стала Кристина Вернер из Воронежа, своей красотой она впечатлила многих пользователей Сети.

На снимках девушка позирует, сидя на байке. Для фото Вернер выбирает образы, которые не оставляют равнодушными мужчин. На одном из снимков девушка позирует в облегающем платье, которое полностью демонстрирует изгибы ее стройного тела.

На втором снимке Вернер решила облачиться в кожаную «косуху». Пользователи пишут, что девушка покорила сердца байкеров и заслуживает получить звание «мисс-мото». Снимки Вернер стремительно набирают популярность, многие уже изъявили желание «покататься» с девушкой или «покатать» ее на своем байке.