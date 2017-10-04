В Воронеже заметили загадочный светящийся НЛО в ночном небе

Жители Воронежа заметили в небе довольно странный объект, который провисел над городом около часа. Светящееся НЛО испускало белые лучи и по своей форме напоминало обычный круг.

Как стало известно, в ночь на 12 мая житель Воронежа разместил в соцсети снимок загадочного НЛО, который завис над городом. Мужчина сообщил, что таинственный объект следил за гражданами города в течение часа и испускал загадочные белые лучи. Как рассказал воронежец, сначала он подумал, что это просто слишком белая Луна, однако потом случайно заметил естественный спутник Земли с другой стороны своего дома. Кроме того, загадочное НЛО было весьма мало для Луны.

Мужчина рассказал, что объект провисел на фоне ночного неба приблизительно час, после чего он и не заметил, как НЛО растворилось в воздухе. Больше всего воронежца удивили белые лучи, которые исходили от НЛО, он предположил, что таким образом пришельцы наблюдают и снимают на свою аппаратуру все, что происходит на Земле.

Многие пользователи тут же согласились с автором снимка, а другие заметили, что мужчина просто сфотографировал уличный фонарь и решил на ночь поговорить в соцсетях о существовании внеземных цивилизаций.