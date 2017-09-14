В Ростове взбешенной матери пришлось купать ребенка в "кока-коле"

Взбешенная жительница Ростова в очередной раз пожаловалась на воду, которую дают в городе. Она отметила, что собралась искупать ребенка и стала набирать ванночку, а когда вернулась, то вместо чистой, прозрачной воды увидела "кока-колу".

В субботу, 13 мая, молодая мать решила искупать своего ребенка, начала набирать воду в детскую ванночку и отлучилась на некоторое время. Когда она вернулась, то, что увидела в ванночке, ее шокировало. Белоснежная ванна была заполнена какой-то "кока-колой" вместо чистой воды. Она проверила кран и убедилась, что такую воду дали по трубам, а не она что-то растворила в ванночке и не заметила.

Это привело молодую мать в бешенство, она тут же написала о произошедшем в соцсети, приложив фотографии, и уточнив, что за такую воду им приходится платить. Многие пользователи соцсети согласились с девушкой, отметив, что представители "Водоканала" за их же деньги плюют им в лицо, в то же время сообщая, что никакие фильтры не помогаю очистить мутную и дурно пахнущую воду.

Другие же решили пошутить и отметили, что "кока-кола" нынче стоит дороже воды, потому нужно радоваться, что в каждой ростовской квартире из-под крана бежит вкусный напиток вместо обыкновенной воды.