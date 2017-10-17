Елена Малышева: с точки зрения медицины Юлия Самойлова не может петь вообще

Главный «теледоктор» России Елена Малышева рассказала, что Юлия Самойлова, которой не удалось попасть даже в финал песенного конкурса «Евровидение – 2018», не может петь из-за медицинских показаний. По словам ведущей шоу «Жить здорово», появление певицы на сцене уже стало «чудом», так как она не имеет мышц, помогающих человеку петь и дышать.

В очередном выпуске шоу «Прямой эфир» на «Первом канале» Елена Малышева рассказала о том, почему Самойловой не стоило выходить на сцену «Евровидения – 2018». По словам ведущей программы «Жить здорово», с точки зрения медицины девушка вообще не может петь.

Малышева заявила, что у Юлии Самойловой нет мышц, которые помогают петь и дышать. Также главный «теледоктор» рассказала о генетическом заболевании певицы, которое полностью исключает возможность пения.

По словам Малышевой, Самойлова мечтала выступить на сцене «Евровидения» и это стало чудом. Однако, считает ведущая, певице стоит менять мечты и стремиться к чему-то другому. Якобы, в прошлом году Самойлова проходила обследование, где ей сказали, что петь на равных со здоровыми исполнителями она не сможет из-за маленького объема легких.

Сама Самойлова признавала, что ее проигрыш не стал последствием политических проблем. Певица признала допущение многих ошибок. Тем не менее, вопрос о том, почему же Самойлову не пустили даже в финал конкурса, продолжает терзать многих россиян.