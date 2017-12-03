«Ты же корова»: Нетаньяху поздравил победительницу «Евровидения» с победой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Twitter весьма оригинально поздравил с победой на «Евровидении – 2018» певицу Нетту Барзилай. Из-за автоматического переводчика сервиса получилось так, что политик назвал певицу «коровой», так как одно из слов перевелось не по словарю, а из жаргонного выражения.

Финал «Евровидения – 2018» состоялся в ночь на 13 мая. Для многих стало неожиданностью, что победу одержала пышнотелая певица Netta, которая в необычной манере исполнила песню Toy. Девушка из Израиля настолько впечатлила зрителей, что те отдали ей самое большое количество голосов. Жюри конкурса ставило певицу на третье место, но мнение зрителей оказалось несколько иным – победительницей «Евровидения» стала Netta.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил поздравить певицу с победой и написал в своем Twitter слова о Нетте Барзилай. Однако, «трудности перевода» стали поводом не только для поздравлений певицы, но и для шуток.

Дело в том, что Нетаньяху использовал слово «капара», которое на иврите значит «дорогая» или «милая». Встроенный переводчик сервиса нашел другое значение этому слову и написал «Ты же корова». В итоге, Нетаньяху написал о том, что Нетта Барзилай – «настоящая корова». Пост, где перевод оказался гораздо интереснее, чем оригинал, смогли увидеть русскоязычные пользователи. Для юзеров из США перевод был примерно таким же.