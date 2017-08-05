«Евровидение – 2018»: украинский певец Melovin укусил ведущую конкурса

На «Евровидении – 2018» не обошлось без необычных и забавных случаев, во время общения с певцом из Украины ведущая спросила, не вампир ли он. В ответ на вопрос Melovin в шутку попытался укусить ведущую, чем ее немного испугал.

Ведущая шоу «Евровидение – 2018» подходила ко всем участникам, чтобы спросить об их настроении и получше их узнать. В ходе общения с певцом из Украины ведущая спрашивала, почему у музыканта линзы, что значит его кольцо и что значит его образ.

Певец Melovin был настроен положительно, он с радостью рассказал, что его «странный глаз» и правда так выглядит из-за линзы. Его массивное кольцо, рассказал музыкант, имеет логотип его команды. Что касается внешнего вида певца Melovina, то тут не обошлось без курьеза.

Когда ведущая заявила, что певец похож на вампира, Melovin попытался укусить девушку за плечо, а потом и за шею. Ведущая от такого неожиданного «нападения» немного испугалась. Сам певец смеялся и веселился, так как «укус» был ничем иным, как шутка. Случай с «нападением» на ведущую шоу «Евровидение – 2018» уже стал популярным, видео, где Melovin пытается укусить девушку, уже попало в Twitter.