Победителем песенного конкурса «Евровидение – 2018» стала певица Netta из Израиля

Стало известно, кто же одержал победу на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2018». Победу одержала израильская певица Netta, ее песня Toy принесла 529 голосов, талант 25-летней исполнительницы оценили максимальными баллами.

Одна из самых ярких участниц «Евровидения» Netta смогла одержать победу. Ее песня Toy и необычная манера исполнения принесли победу Израилю. По мнению экспертов, победа певицы Нетты Барзилай стала результатом ее насыщенного номера, а смысл песни принес исполнительнице еще больший успех.

Букмекеры пророчили Нетте Барзилай победу еще с самого начала конкурса. Еще тогда ее окрестили фавориткой состязания. Сама она рассказывала, что раньше сильно переживала из-за проблем с питанием и своих нестандартных форм. Теперь же, когда певица стала победителем «Евровидения», ей вряд ли придется думать о сложностях – успех и востребованность ей гарантированы, по крайней мере, на год – до следующего конкурса «Евровидение».

Певица Netta набрала 529 баллов. Жюри не давало ей первого места, а ставило лишь на третье. Однако, голоса зрителей принесли ей победу. Второе место получила еще одна фаворита «Евровидения» - Элени Фурейра, представляющая Кипр. Третье место присудили Сезару Сэмпсону из Австрии.