Администрация кинотеатра в Китае принесла свои извинения за дискриминацию женщин перед показом фильма "Мстители: Война бесконечности"

Вчера в китайской сети кинотеатров Wanda Cinema прошла премьера фильма «Мстители: Война бесконечности». Однако сразу же после премьеры в социальной сети Weibо кинотеатр раскритиковали за дискриминацию женщин в записи, которую сотрудники кинотеатра прокрутили перед началом фильма. Администрация тут же отреагировала и принесла свои извинения разгневанным посетителям.

После премьеры нового фильма из франшизы «Мстители» в социальной сети Weibo один из посетителей сделал публикацию аудиозаписи, которую крутили перед началом фильма. А также ее расшифровку. В кинотеатре Wanda в китайском городе Тунляо прокрутили запись с объявлением о том, чтобы женщины не спрашивали у своих мужчин во время фильма кто из героев кем является, а мужчин попросили купить своим дамам побольше попкорна, чтобы они лишний раз не раскрывали ртов. Естественно пользователи социальной сети сразу же оживились и начали критиковать кинотеатр за дискриминацию женщин, которую они выразили в слишком явной форме.

Немного позже в этой же социальной сети появилась публикация от администрации кинотеатра, в которой они попросили прощения и пообещали исправить объявление. Сотрудники кинотеатра объяснили свою выходку тем, что они хотели лишь развлечь публику и создать атмосферу для расслабления.