В московском метрополитене новости канала "Москва 24" будут транслировать в вагонах

В метрополитене российской столицы теперь новости будут транслировать не только в вестибюлях, но и в вагонах метро. Новости будет вещать телеканал «Москва 24». Это пока что единственный проект в мире с подобной технологией.

Известно, что новости с телеканала «Москва 24» будут транслироваться в 1896 вагонах поездов на 11 линиях. Трансляция информации будет проходить без звука, однако из-за специального шрифта все смогут ее прочесть находясь в любой точке вагона.

Находясь в подземном московском транспорте в вагоне метро пассажиры смогут в режиме реального времени узнавать о любых изменениях в работе метро, а также будет поступать информация о случившемся в столице и в России в общем.

Кроме того, пассажиры смогут на досуге узнать о культурных мероприятиях. Есть также информация о том, что власти планируют в ближайшее время запустить синхронизацию изображений и звука с помощью наушников от своих мобильных устройств.