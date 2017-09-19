NBC выкупило права на ситком "Бруклин 9-9", от которого решил избавится канал Fox

Издание The Hollywood Reporter сообщило о том, что американский канал Fox решил прекратить сотрудничество с такими сериалами как «Бруклин 9-9», «Последний человек на Земле» и «Мик». Есть вероятность, что причина кроется в низком рейтинге этих проектов, поэтому канал Fox решил их закрыть.

Есть информация, что актеры Энди Сэмберг, Андре Брогер и Терри Крюс не долго будут безработными, так как компания NBC собирается выкупить права на сериал «Бруклин 9-9» и продолжить съемки. Легкомысленный детектив будет продолжать свою трансляцию на канале NBC. Известно, что 6 сезон будет 13-серийным. Однако информации о том, продолжат ли играть свои роли Дэниэл Дж. Гур и Майкл Шур, пока что нет.

Другим сериалам из списка вылетевших из канала Fox видимо повезло меньше, так как нигде нет никакой информации о том, что сериалы продолжать свои съемки уже с другими компаниями. А также отсутствует информация о какой-либо заинтересованности в сериалах со стороны продюсеров или более-менее крупных компаний.