Невнимательный водитель в Екатеринбурге уехал с заправки с пистолетом

В Екатеринбурге невнимательный водитель уехал с автозаправки, забрав с собой пистолет от бензоколонки. Это стало поводом для шуток о новых технологиях среди пользователей Сети.

В социальной сети «ВКонтакте» житель Екатеринбурга опубликовал снимок, на котором видно автомобиль с оторванным пистолетом от бензоколонки. По мнению пользователей, подобные ситуации не являются редкостью, особенно в тех случаях, когда водитель чем-то отвлечен в тот момент, когда покидает заправку. В комментариях предположили, что из-за этого мог оторваться не только пистолет, но и вся бензоколонка.

Снимок стал объектом для шуток, в которых пользователи старались упомянуть новые технологии. Одни считают, что пистолет, показанный на снимке, не оторван, а просто имеет прозрачный шланг. Другие пошутили о том, что это новая технология, благодаря которой топливо поступает в бензобак из воздуха. Автомобиль с торчащим пистолетом сравнили с беспроводными наушниками от Apple.