Сергей Соседов назвал выступление Самойловой самым провальным в истории России

Национальная Служба Новостей опубликовала интервью с известным музыкальным критиком Сергеем Соседовым, который полностью раскритиковал выступление российской конкурсантки Юлии Самойловой на Международном песенном конкурсе «Евровидение».

В 2018 году песенный конкурс проходит в португальском городе Лиссабон. Представительница России исполняла песню «I Won’t Break», однако не смогла набрать нужное количество голосов, чтобы пройти в финал. По мнению Сергея Соседова, оценка, которую получила Юлия Самойлова, вполне справедлива, так как ее выступление было самым худшим во втором полуфинале.

Критик говорит о том, что певица выбрала не самую удачную песню для выступления перед зрителями со всего мира. К тому же она не выложилась на полную и ее пение было плохим. Голос конкурсантки выдавал дрожь, а в какой-то момент она и вовсе забыла слова. Соседов назвал выступление Самойловым не то что ужасным, а самым провальным за всю историю участия конкурсантов из России в «Евровидении».

Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин говорил о том, что ему было стыдно, за то как Юлия Самойлова выступила перед зрителями.