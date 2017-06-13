В сети появилось видео со светящимся океаном в Калифорнии

Медиа-издание Cnet сообщило информацию о том, что в США наблюдали необычное природное явление – биолюминесценцию. Она проявляется только в ночное время суток. В близи океанского берега в штате Калифорния по ночам начинает светиться вода.

Вода у берега излучает ярко-голубой цвет. Это происходит вдоль берега от Энсинитаса до Сан-Диего. Данный отрезок береговой линии составляет расстояние в 40 километров.

Как объясняют ученые, это явление происходит из-за того, что в зоне прибоя у берега начали массово скопляться фитопланктоны. Это особый вид водорослей, которые светятся по ночам. Свечение появляется благодаря тому, что они выделяют большое количество белка, который называется люциферин. Американские ученые сообщили о том, что за последние годы возле береговой линии Сан-Диего фитопланктонов действительно стало намного больше. Это и вызвало биолюминесценцию.