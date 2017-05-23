Сообщили прискорбную новость о смерти актера Юрия Киндрата в 32-летнем возрасте

Национальная Служба Новостей сообщила о прискорбной новости. 9 мая 2018 года умер российский актер Юрий Киндрат. Известно, что про смерть Киндрата не сразу узнали, поэтому новость стала известной только сейчас. О причине смерти информации нет. Родные актера только сказали, что позже дадут информацию о дате похорон и месте, где их проведут.

Как известно на момент смерти артисту было 32 года. Родился он в Тюмени 4 апреля 1986 года. Актер начал увлекаться искусством еще в детстве. Он учился в артистической школе в Нью-Йорке, после чего решил продолжить обучение еще и в Школе драмы Германа Седакова. Там он отучился на актерско-режиссерском курсе.

После получения образования, Юрий Киндрат взял участие в театральных проектах на Юго-Западе и в Школе драматического искусства.

Киндрат стал известен после участия в съемках сериалов «Закрытая школа», «Школа №1», «Гостиница “Россия”», «Спящие-2», а также «Свидетели». Кроме этого актер также снялся в некоторых эпизодах спортивного фильма «Игра», который вышел в свет в 2008 году. Режиссером этого фильма был Александр Рогожин.