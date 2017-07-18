У Ким Кардашьян появилась конкурентка в модельном бизнесе

У американской звезды телешоу, актрисы и фотомодели Ким Кардашьян появилась соперница. Поклонники американской модели Джессики Кайли вполне могут сравнить ее с известной телеведущей. У модели имеются корни из Ирландии и Латинской Америки. Это придает ее внешности какую-то изюминку. Кроме того конкурентка Ким Кардашьян не уступает ей в формах своей фигуры.

Джессика Кайли прославилась своими фотографиями, опубликованными в социальной сети Instagram. У нее имеется больше 2 миллионов подписчиков. В основном девушку можно увидеть на обложках журналов, однако время от времени она мелькает и на телевидении. Модель очень часто приглашают сниматься в музыкальных клипах популярные американские рэп-исполнители.

Кроме того Джессика увлекается путешествиями и занимается бизнесом. У нее есть собственная линия купальников, а в будущем Джессика Кайли так же планирует открыть свою сеть парикмахерских.