Коллектив из города Шахты потерял двух солисток во время выступления

9 мая в городе Шахты, что находится в Ростовской области, прошел концерт, в котором поучаствовали лучшие музыкальные коллективы этого города. Однако, во время выступления одно из ансамблей, две артистки были «утеряны».

В сети появилось видео с концертом, который проводился в городе Шахты. На видео было запечатлено как две солистки из клуба «Южной» шахты упали за сцену во время выступления своего коллектива. Один из участников хотел вернуть их на сцену, однако у него это не совсем удалось, поэтому коллектив продолжил выступать без них.

Сам концерт прошел на площади Ленина. А так называемая «потеря бойцов» произошла под песню «Ойся, ты ойся, ты меня не бойся». Городской департамент культуры сообщил, что солистки в целости и сохранности вернулись домой. Физически с ними все в порядке, а вот про падение за сцену будут напоминать не ранение полученные в ходе выступления, а видео, выложенное в YouTube.