Рита Самойлова высказалась на счет провала своей дочери на "Евровидении"

В российском издании kp.ru появилось интервью от матери певицы Юлии Самойловой, которая не прошла в финал Международного песенного конкурса «Евровидение». Мать певицы рассказала о том, что все их родственники сейчас испытывают очень сильное моральное напряжение из-за происходящего в средствах массовой информации.

Мама конкурсантки из России говорит о том, что в ее поражении виновата не сама песня и ее исполнение, а клип Самойловой, который был настолько ужасным, что для его описания нельзя подобрать нормальных слов. Это очень сильно повлияло на настроение российской певицы. Она итак знала о том, что клип ее очень сильно подвел и по нему было видно, что Самойлова не получала никакой поддержки в материальном плане. В ее видеоклип на песню, которую она исполняла на «Евровидении» никто не вложил своих средств и зрители тоже это заметили, поэтому в сети было очень много критики на этот счет.

Сама Самойлова призналась о том, что как бы то ни было, она получила огромный опыт, поучаствовав в этом широкомасштабном песенном конкурсе и это уж точно нельзя забыть и выбросить из головы.