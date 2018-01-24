Незнакомка в Каннах посетила фестиваль в наряде с обнаженной грудью

На Международном кинофестивале в Каннах гости продолжают удивлять публику необычными костюмами. В этот раз своим откровенным нарядом зрителей поразила таинственная незнакомка. Брюнетка пришла на премьеру знаменитого российского режиссера Кирилла Серебренникова, который представил в каннах свой новый фильм «Лето», повествовавший о творчестве известного певца Виктора Цоя.

Если раньше публика уже перестала удивляться откровенным нарядам звезд, то сейчас удивление пришло и к самим элитным слиткам общества. На фестивале в Каннах никого не оставила равнодушной к себе одна брюнетка, которая пришла с откровенным декольте, что обнажило даже самые пикантные части женской груди.

Имя брюнетки так и осталось засекреченным. Как бы не пытались СМИ найти хоть какую-нибудь информацию об этой женщине, ничего не удалось. Никто так же не знает, пришла она по приглашению Серебренникова или же сама купила билет, чтобы попасть на его фильм.

Известно только одно, брюнетка заинтересовала абсолютно всех. Ее наряд не оставляет ничего фантазии, все выставлено на показ. Перед фотографами женщина выглядела на удивление уверенно и не отказывалась от вспышек фотокамер. Это делает абсурдной мысль о том, что с одеждой девушки что-то произошло и она этого не заметила. Эту версию предложил автор статьи, опубликованной в издании Huffington Post.

Дизайнеры этого вечернего наряда наверняка даже не старались хоть как-то скрыть женские прелести. Наоборот, основной идеей костюма, видимо, было полноценное откровение. Если так, то задумка удалась на 100%.