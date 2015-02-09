Реакция публики на выступление Melovin намного отличается от оценки российских жюри

Популярный канал в мессенджере Telegram Super, ссылаясь на осведомленные источники, сообщил о том, что представители жюри из России оценили выступление исполнителя Melovin, который на «Евровидении» представлял Украину, на 6 из 12 балов. Однако в то же время комментарии под видео с выступлением 21-летнего певца свидетельствуют о том, что певец привел в восторг многих представителей различных стран.

В этом году в Лиссабоне в состав жюри от России вошли продюсер Яна Рудковская, Адександра Воробьева, которая победила на шоу «Голос», известный хореограф Сергей Мандрик, популярный композитор Владимир Матецкий и радиоведущий Алексей Мануйлов.

Украинский певец Melovin в этом году порадовал публику своей композицией «Under the Ladder». Во время выступления певца поддержали так же 4 бэк-вокалиста, а так же во второй части Melovin сам исполнил аккомпанирование на фортепиано.

После того как видео с выступлением было выложено в интернет, многие отписали восторженные комментарии. По сообщениям зрителей было видно, что номер и правда показался им очень интересным и на «Евровидении» певец выложился намного лучше, чем когда проходил национальный отбор. А также публика отметила, что украинский певец хорошо смотрится на сцене и обладает прекрасными артистическими данными.