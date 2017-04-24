Mango TV отстранили от трансляции финала "Евровидения" за проявление гомофобии

Телеканал «Би-би-си» сообщил о решение Европейского вещательного канала отключить от трансляции финала «Евровидения» известный телеканал Mango TV, который популярен в Китае. К такому решению представители вещательного канала пришли после того, как обнаружили, что в трансляции полуфинала на телеканале Mango TV были вырезаны все моменты хоть как-то касающиеся однополых отношений.

Завтра 12 мая пройдет финал Международного песенного конкурса «Евровидение». Однако на китайском телеканале Mango TV шоу не будут транслировать по причине гомофобии. Европейское сообщество посчитало их поступок с трансляцией первого полуфинала недопустимым для продолжения трансляций шоу, поскольку из их телепрограммы редакторы вырезали все сцены затрагивающие ЛГБТ.

В основном речь идет о трех вырезанных моментах. Телевизионщики вырезали все выступления Райана О'Шоннесси, который представляет Ирландию. Певец не скрывает своей бисексуальности. На его выступлении в полуфинале двое влюбленных мужчин исполняли танцевальный номер. Также было вырезано выступление конкурсанта, который представляет Албанию и члены ЛГБТ-сообщества, которые пришли поддержать Швейцарию с радужными флагами.

К слову, Райан О'Шоннесси прошел в финал «Евровидения» и завтра будет бороться за победу в песенном конкурсе с композицией, в которой раскрывается история о разрыве отношений между влюбленными.