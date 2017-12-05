В Барнауле наблюдалось необычное природное явление

Сегодня утром в Барнауле было запечатлено гало. Это очень редкое оптическое природное явление, когда вокруг источника света появляется свечение. В сегодняшнем случае гало появилось вокруг солнца. В социальной сети Вконтакте были выложены фотоснимки с этим явлением. Подписчики выразили свой восторг от такого подарка природы.

11 мая 2018 года приблизительно в 8 часов утра жители столицы Алтайского края наблюдали весьма необычное природное явление. Вокруг солнца появилось свечение, которое в чем-то напоминало радугу. Гало было запечатлено на фотографиях многих жителей Барнаула, которым удалось увидеть явление в реальной жизни.

Первая фотография была выложена в сеть в 7:45. По рассказам ее автора Александра Александрова он сделал снимок, когда находился на улице Загородной – Гоголя. Фотография была выложена в паблике Barnaul22 в соцсети Вконтакте. Подписчики группы присоединились к комментариям данного поста и также выложили свои фотографии, которые являются доказательством, что гало и правда было запечатлено в Барнауле.

Чаще всего это природное явление появляется вокруг солнца или луны, однако существует очень много его видов, которые в основном вызваны кристаллами льда в перистых облаках, что находятся на высоте 5-10 километров на верхних слоях тропосферы, которая представляет собой оболочку нашей планеты.