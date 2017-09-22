На острове Ява провели эвакуацию местных жителей из-за извержения вулкана Мерапи

Издание Jakarta post опубликовало запись с новостью об извержении вулкана Мерапи, из-за которого была объявлена эвакуация жителей острова Ява, что находится в Индонезии.

Представители властей сообщили, что действия вулкана были спровоцированы перегревом грунтовых вод. Такое явление называют фреатическим извержением. Оно может сопровождаться с подземными толчками небольшой силы, а также вулкан может выбрасывать свой пепел, что и происходит в данный момент на Яве.

Издание сообщает, что эвакуация жителей острова была проведена в радиусе 5 километров от Мерапи. Вместе с тем, был закрыт аэропорт Джокьякарты, об этом временном явлении объявило AirNav, которое управляет авиацией в государстве.

Сутопо Пурво Нугрохо представляет Национальное агентство, которое занимается ликвидацией последствий учиненных стихийными бедствиями. Он попросил жителей острова не устраивать панику и сохранять спокойствие.

За извержением вулкана сейчас наблюдают специалисты из вулканогического и геологического центра. Представители этой организации утверждают, что ситуация с Мерапи пока что находится в пределах нормы.

В то же время издание Jakarta post предупреждает о том, что от извержения могут пострадать жители провинций Джокьякарты и Центральной Явы.