Рви Меха Оркестр набрали 300 000 просмотров за пародию на "Цвет настроения синий"

В Интернете внезапно набрал популярность видеоклип группы Рви Меха Оркестр, записанный на мобильное устройство. Музыкальный коллектив решил создать пародию на уже всем известный клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Это и принесло им больше 300 000 просмотров за 24 часа.

Музыкантам из Новосибирска внезапно пришла идея исполнить прогремевшую песню Киркорова на новый лад. По словам лидера группы Александра Петенева, они хотели дать песне новый стиль, чтобы она больше не была пошлой и ее не относили к жанру поп-музыки. Музыканты изменили весь посыл песни и обнажили ее смысловую задумку.

После того, как музыканты провели всего несколько репетиций, видеоклип был создан и выложен в сеть. Однако на видео все же видно, что оно было отснято на телефон. Один из музыкантов не влезает в кадр, а исполнитель вокальной партии время от времени бывает ниже камеры и зрители видят только половину его лица. Присутствовал на видео и реквизит. Лидер группы на видео размахивал какой-то тряпкой, конечно, сложно разобрать что это, но, по словам артиста, это трусы.

Группа и не надеялась на то, что их видео вызовет такой большой интерес у публики и всего за день наберет 300 000 просмотров. Кстати, Рви Меха Оркестр раньше уже создавали пародии и на другие известные песни, такие как «Экспонат» или «Нас не догонят».