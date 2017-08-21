Сериал "Место встречи изменить нельзя" теперь доступен в цифровом формате

10 мая 1978 года Станислав Говорухин начал работать над серией фильмов «Место встречи изменить нельзя». С тех пор прошло ровно 40 лет и специально к юбилею легендарного фильма представители Гостелерадиофонда перевели фильм в цифровой формат.

Дело в том, что все это время фильм хранился на пленке, но время очень сильно на ней сказывается, поэтому чтобы не потерять этот шедевр, который до сих пор вспоминают российские зрители, специалисты провели очень много времени за работой, чтобы отреставрировать фильм и показать его в цифре.

Сообщается, что изначально Говорухин снял 7 серий детективного фильма, но потом ему было сделано замечание от Лапина, который в то время был председателем Гостелерадио. Лапин сказал, что 7 серий это слишком много и сериал нужно сократить до 5 полнометражных фильмов. После этого 2 часа съемок были вырезаны отдельными кадрами из киноленты.

Сейчас же, на отреставрированных видеозаписях зрители смогут увидеть те кадры, которые не смогли войти в картину, как например кадры из жизни Шарапова на фронте, которую полностью вырезали из киноленты.

Известно, что в фильме сыграло очень много известных на тот момент актеров. К примеру, Владимир Высоцкий, Армен Джагарханян, Наталья Фатеева, Сергей Юрский, Владимир Конкин и многие другие.